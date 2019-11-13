В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей

"Одиннадцатого ноября утром в городском округе Солнечногорске двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. О безвестном исчезновении малолетних в правоохранительные органы сообщила их опекун", - говорится в сообщении.