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РИА Новости

В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей

11:42 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двое детей ушли из дома и пропали в подмосковном Солнечногорске, следователи возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Одиннадцатого ноября утром в городском округе Солнечногорске двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. О безвестном исчезновении малолетних в правоохранительные органы сообщила их опекун", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". На причастность к преступлению проверяется мама детей, ограниченная в родительских правах.
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