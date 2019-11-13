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РИА Новости

Форум о перспективах развития Союзного государства пройдёт в Москве

11:38 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российско-белорусский форум "Союзное государство 2030 – траектория будущего" состоится 20-21 ноября в Москве.
Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства, Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Центр изучения перспектив интеграции.
На одной площадке выступят авторитетные эксперты и молодые специалисты России и Беларуси. На церемонии открытия форума с приветственным словом к его участникам обратится госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
В первый день экспертно-медийного форума политологи и социологи рассмотрят потенциальные модели развития белорусско-российского сотрудничества, а журналисты и специалисты по связям с общественностью обсудят интеграционные стратегии в сфере информации.
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Во второй день учёные, представители технопарков и научно-исследовательских институтов поделятся опытом в рамках секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства". Представители молодёжных общественных и научных организаций встретятся на площадке "Гуманитарное сотрудничество – территория молодых".
Также 21 ноября будет проведена специальная сессия к 75-летию Победы с участием Российского военно-исторического общества, представителей российских и белорусских музеев, а также авторов Ржевского мемориала Советскому солдату.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссия
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