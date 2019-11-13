Форум о перспективах развития Союзного государства пройдёт в Москве

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российско-белорусский форум "Союзное государство 2030 – траектория будущего" состоится 20-21 ноября в Москве.

Организаторами форума выступают Постоянный Комитет Союзного государства , Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Центр изучения перспектив интеграции.

На одной площадке выступят авторитетные эксперты и молодые специалисты России и Беларуси. На церемонии открытия форума с приветственным словом к его участникам обратится госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

В первый день экспертно-медийного форума политологи и социологи рассмотрят потенциальные модели развития белорусско-российского сотрудничества, а журналисты и специалисты по связям с общественностью обсудят интеграционные стратегии в сфере информации.

Во второй день учёные, представители технопарков и научно-исследовательских институтов поделятся опытом в рамках секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства". Представители молодёжных общественных и научных организаций встретятся на площадке "Гуманитарное сотрудничество – территория молодых".