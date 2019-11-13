На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Опеку над двумя детьми 11 и 15 лет, которые жили взаперти в частном доме в Опеку над двумя детьми 11 и 15 лет, которые жили взаперти в частном доме в Челябинской области и не ходили в школу, после гибели их матери может оформить на себя ее старшая дочь, власти окажут ей всю необходимую помощь, сообщила в среду первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

По данным следственного отдела Златоуста, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера.

По данным министерства социальных отношений региона, у погибшей женщины остались трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать школу, также семья не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

"Наше видение ситуации – все же надо оформлять опеку на старшую девочку, мы максимально будем ей помогать и сопровождать. Вся необходимая помощь будет оказана. Как только они выпишутся из больницы, мы снимем квартиру, чтобы они могли вместе проживать", - сказала Гехт журналистам.

Далее, по ее словам, будут решаться вопросы с образованием, особенно по мальчику, которому 15 лет, и с трудоустройством старшей девочки и параллельно, возможно, и с ее учебой.

По мнению Гехт, эта история исключительная с точки зрения самого факта, что почти 10 лет в городе бесконтрольно жили дети. По ее словам, когда стали разбираться, то выявили сбои на каждом этапе. "Приехала семья из Башкирии в 2004 году. В 2009 году мама получила гражданство РФ, и здесь вопрос к миграционной службе - почему не было оформлено гражданство для детей. Также почему школа равнодушно отнеслась? Почему старшая девочка перестала посещать ее?" - сказала она. Также есть вопросы и по медицине - женщина несколько раз меняла место жительства и говорила, что дети проживают у старшей дочери в Набережных Челнах, пояснила Гехт.