В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского

Ранее в оборонном ведомстве ДНР заявляли о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в этом районе.

"Украинская сторона продолжает усиливать эскалацию напряженности вблизи участка разведения сторон №3 Петровское - Богдановка. Зафиксированные СЦКК и миссией ОБСЕ неоднократные обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) наглядно демонстрируют саботирование со стороны командования ООС процесса мирного урегулирования конфликта", - заявил представитель Народной милиции.

Кроме того, по его словам, с целью сокрытия своих действий на участке отвода сил и создания помех беспилотникам миссии ОБСЕ "отмечается активное применение станций помех авиационной УКВ-радиосвязи Р-934Б и станции помех каналам управления и навигации "Буковель-АД" из состава 20-го батальона радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новогнатовка, Богдановка, Степановка и Розовка". Данные факты зафиксированы в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 ноября, добавили в ведомстве.

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В самопровозглашенной ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.