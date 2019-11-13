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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского

11:28 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики усиливают эскалацию на участке разведения сил и средств в Донбассе у поселка Петровское, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в оборонном ведомстве ДНР заявляли о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в этом районе.
"Украинская сторона продолжает усиливать эскалацию напряженности вблизи участка разведения сторон №3 Петровское - Богдановка. Зафиксированные СЦКК и миссией ОБСЕ неоднократные обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) наглядно демонстрируют саботирование со стороны командования ООС процесса мирного урегулирования конфликта", - заявил представитель Народной милиции.
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Кроме того, по его словам, с целью сокрытия своих действий на участке отвода сил и создания помех беспилотникам миссии ОБСЕ "отмечается активное применение станций помех авиационной УКВ-радиосвязи Р-934Б и станции помех каналам управления и навигации "Буковель-АД" из состава 20-го батальона радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новогнатовка, Богдановка, Степановка и Розовка". Данные факты зафиксированы в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 ноября, добавили в ведомстве.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В самопровозглашенной ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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