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РИА Новости

АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны

12:12 13.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.
Согласно информации министерства гражданской авиации Египта, с 15 ноября 2019 года все путешественники, вылетающие за рубеж на регулярных и чартерных рейсах, будут платить налог в размере 25 долларов. Прежде такая сумма взималась только с тех, кто отправлялся из Каира, сбор в других аэропортах составлял 20 долларов.
Кроме того, с четырех до пяти долларов увеличится налог и для тех, кто пользуется внутренними рейсами, например, из столицы — в Шарм-эш-Шейх или Хургаду.
Повышение сбора в Египте объясняют необходимостью развивать авиаинфраструктуру и "повышать меры безопасности в аэропортах".
Как и прежде, налог на вылет будет приплюсован к стоимости авиабилета. Таким образом, российская семья из трех человек, покидая Египет, заплатит в казну арабского государства 75 долларов.
Если к этой сумме присовокупить еще и уплату визового сбора при въезде в Хургаду (при въезде в Шарм-эш-Шейх бесплатно ставится "синайский штамп"), то только за визовые и летные "поборы" такие туристы заплатят 150 долларов на троих.
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