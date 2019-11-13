АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.

Согласно информации министерства гражданской авиации Египта, с 15 ноября 2019 года все путешественники, вылетающие за рубеж на регулярных и чартерных рейсах, будут платить налог в размере 25 долларов. Прежде такая сумма взималась только с тех, кто отправлялся из Каира, сбор в других аэропортах составлял 20 долларов.

Кроме того, с четырех до пяти долларов увеличится налог и для тех, кто пользуется внутренними рейсами, например, из столицы — в Шарм-эш-Шейх или Хургаду.

Повышение сбора в Египте объясняют необходимостью развивать авиаинфраструктуру и "повышать меры безопасности в аэропортах".

Как и прежде, налог на вылет будет приплюсован к стоимости авиабилета. Таким образом, российская семья из трех человек, покидая Египет, заплатит в казну арабского государства 75 долларов.