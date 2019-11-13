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Религия и мировоззрение
2019-11-13T11:21Z
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РИА Новости

Пайетт заявил, что Россия "использует" религию для "подрыва демократии"

11:21 13.11.2019
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© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве во время госпереворота, утверждает, что Россия "использует религию" "для подрыва демократии".
Речь дипломата на конференции по религиозной дипломатии в Афинах опубликовало посольство США в Греции.
"Россия использует религию как часть своей гибридной стратегии ведения войны, как инструмент для достижения политических целей и распространения ложных нарративов", - заявил Пайетт, добавив, что США "очень четко выразили свою поддержку праву украинского народа определять, как ему молиться".
По его словам, Россия "пытается использовать Церковь как клин для провоцирования нестабильности и подрыва демократии". Американский посол заявил, что США и Греция будут продолжать совместную работу "по содействию религиозной свободе и межрелигиозному диалогу". Он сообщил также, что в Америке ожидают запланированного визита патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты в мае 2020 года. Визит Варфоломея в США первоначально планировался на июль 2019 года, затем был перенесен на осень, а после отменён.
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РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениерелигия
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