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РИА Новости

Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ

11:21 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Информация о том, что историк и доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, ранее избивал другую студентку, является клеветой, заявил журналистам адвокат Александр Почуев.
Ранее СМИ стали ссылаться на публикацию в "Московском комсомольце" в майском номере 2018 года о студентке СПбГУ, которая рассказала, как историк якобы жестоко избил ее, когда узнал, что она намерена уйти от него. Также в публикации утверждается, что девушка обратилась в полицию с заявлением, но оно не было принято правоохранителями. РИА Новости не располагает официальным комментарием редакции "Московского комсомольца". Также в СМИ был отправлен адвокатский запрос с просьбой предоставить подлинник заявления, с которым пострадавшая девушка обращалась в редакцию.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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"Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова", - заявил Александр Почуев.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить информацию СМИ о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов и ранее допускал "противоправное поведение" в отношении другой учащейся.
По предварительной версии следствия, Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Утром Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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