В Хабаровском крае опрокинулся микроавтобус

"Вечером 12 ноября 2019 года в районе 230 километра трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре водитель микроавтобуса, который перевозил 8 пассажиров, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали три женщины (1958, 1966, 1977 годов рождения) и несовершеннолетний 2003 года рождения. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.