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РИА Новости

В Хабаровском крае опрокинулся микроавтобус

11:20 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, получили травмы при опрокидывании микроавтобуса, совершавшего коммерческий рейс в Хабаровском крае, сообщает в среду региональное СУСК РФ.
"Вечером 12 ноября 2019 года в районе 230 километра трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре водитель микроавтобуса, который перевозил 8 пассажиров, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали три женщины (1958, 1966, 1977 годов рождения) и несовершеннолетний 2003 года рождения. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Одной пострадавшей назначено стационарное лечение, остальным - амбулаторное.
Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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