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РИА Новости

Для "Русалочки" нашли принца Эрика

11:23 13.11.2019
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© AP Photo/Invision/Richard Shotwell, Walt Disney Picture (1989)Актер Джон Хауэр-Кинг и принц Эрик из мультфильма "Русалочка"
Актер Джон Хауэр-Кинг и принц Эрик из мультфильма Русалочка
© AP Photo/Invision/Richard Shotwell, Walt Disney Picture (1989)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Принцем Эриком в экранизации диснеевской "Русалочки" станет Джона Хауэр-Кинг, сообщает Variety.
Он прошел две кинопробы, последняя из которых состоялась в Лондоне, 9 ноября, при участии режиссера Роба Маршалла.
Ранее сообщалось, что переговоры о роли принца вел Гарри Стайлс, но он не был утвержден.
Уже известно, что Русалочку сыграет Холли Бэйли, Тритона – Хавьер Бардем, ведьму – Мелисса Маккарти, а краба Себастьяна - Давид Диггс. Картина станет игровым ремейком культового мультфильма 1989 года.
Джона Хауэр-Кинг снимался в мини-сериалах "Маленькие женщины" и "Говардс-Энд", а также в фильме "Путь домой".
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
4 ноября, 13:39Культура
Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"
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