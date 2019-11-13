Для "Русалочки" нашли принца Эрика

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Принцем Эриком в экранизации диснеевской "Русалочки" станет Джона Хауэр-Кинг, сообщает Variety.
Он прошел две кинопробы, последняя из которых состоялась в Лондоне, 9 ноября, при участии режиссера Роба Маршалла.
Ранее сообщалось, что переговоры о роли принца вел Гарри Стайлс, но он не был утвержден.
Уже известно, что Русалочку сыграет Холли Бэйли, Тритона – Хавьер Бардем, ведьму – Мелисса Маккарти, а краба Себастьяна - Давид Диггс. Картина станет игровым ремейком культового мультфильма 1989 года.
Джона Хауэр-Кинг снимался в мини-сериалах "Маленькие женщины" и "Говардс-Энд", а также в фильме "Путь домой".