Для "Русалочки" нашли принца Эрика

Актер Джон Хауэр-Кинг и принц Эрик из мультфильма "Русалочка"

© AP Photo/Invision/Richard Shotwell, Walt Disney Picture (1989) Актер Джон Хауэр-Кинг и принц Эрик из мультфильма "Русалочка"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Принцем Эриком в экранизации диснеевской "Русалочки" станет Джона Хауэр-Кинг, . Принцем Эриком в экранизации диснеевской "Русалочки" станет Джона Хауэр-Кинг, сообщает Variety.

Он прошел две кинопробы, последняя из которых состоялась в Лондоне, 9 ноября, при участии режиссера Роба Маршалла.

Ранее сообщалось, что переговоры о роли принца вел Гарри Стайлс, но он не был утвержден.

Уже известно, что Русалочку сыграет Холли Бэйли, Тритона – Хавьер Бардем, ведьму – Мелисса Маккарти, а краба Себастьяна - Давид Диггс. Картина станет игровым ремейком культового мультфильма 1989 года.