В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"

"В полицию обратилась с заявлением гражданка, что ее несовершеннолетнего сына ввели в заблуждение и за счет этого выманили у него 2 миллиона 515 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, сын на протяжении трех месяцев брал из сейфа дома деньги и переводил их за создание и развитие канала в мессенджере", - рассказали в полиции.