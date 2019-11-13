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РИА Новости

В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"

11:18 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московский школьник отдал мошеннику более 2,5 миллиона рублей родительских денег за "развитие канала" в мессенджере, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Источник РИА Новости в правоохранительных структурах уточнил, что речь идет о Telegram - именно там мальчику и написал некий мужчина с "бизнес-предложением".
"В полицию обратилась с заявлением гражданка, что ее несовершеннолетнего сына ввели в заблуждение и за счет этого выманили у него 2 миллиона 515 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, сын на протяжении трех месяцев брал из сейфа дома деньги и переводил их за создание и развитие канала в мессенджере", - рассказали в полиции.
Мальчику, судя по году рождения, 12 или 13 лет. По его словам, в августе он познакомился через интернет с неким человеком, который предложил ему создать свой канал и начать зарабатывать деньги - но для начала сделать "инвестицию в развитие".
"Несовершеннолетний с сентября стал периодически передавать различные суммы, беря их из семейного сейфа. Денежные средства в различные дни он передавал лично, а также внесением на банковскую карту [мошенника]", - рассказали в полиции.
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