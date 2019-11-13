В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Межрегиональная конференция по организации добровольческой деятельности в сфере популяризации кадрового донорства будет проходить в столице с 15 по 17 ноября, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

Участниками мероприятия станут волонтеры-медики из 45 субъектов РФ.

На конференции будут рассмотрены вопросы развития донорства костного мозга, крови и ее компонентов, а также организации деятельности по популяризации кадрового донорства в регионах. Кроме того, добровольцы смогут укрепить свои лидерские качества и организаторские навыки.

В качестве спикеров на тематических площадках перед активистами выступят директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при ОП РФ Елена Стефанюк и помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

17 ноября волонтеров ожидает экскурсия в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, в рамках которой они побывают в научном отделении биотехнологий и трансфузиологии.

В 2019 году ВОД "Волонтеры-медики" запустило марафон "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", направленный на развитие безвозмездного и регулярного донорства крови и ее компонентов. Он продлится до мая 2020 года. Очно марафон проходит в Москве, Мордовии, Дагестане, Воронежской, Самарской, Саратовской, Кировской, Иркутской, Калининградской областях и Приморском крае.