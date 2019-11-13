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РИА Новости

В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство

11:13 13.11.2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Межрегиональная конференция по организации добровольческой деятельности в сфере популяризации кадрового донорства будет проходить в столице с 15 по 17 ноября, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".
Участниками мероприятия станут волонтеры-медики из 45 субъектов РФ.
На конференции будут рассмотрены вопросы развития донорства костного мозга, крови и ее компонентов, а также организации деятельности по популяризации кадрового донорства в регионах. Кроме того, добровольцы смогут укрепить свои лидерские качества и организаторские навыки.
В качестве спикеров на тематических площадках перед активистами выступят директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при ОП РФ Елена Стефанюк и помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.
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17 ноября волонтеров ожидает экскурсия в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, в рамках которой они побывают в научном отделении биотехнологий и трансфузиологии.
В 2019 году ВОД "Волонтеры-медики" запустило марафон "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", направленный на развитие безвозмездного и регулярного донорства крови и ее компонентов. Он продлится до мая 2020 года. Очно марафон проходит в Москве, Мордовии, Дагестане, Воронежской, Самарской, Саратовской, Кировской, Иркутской, Калининградской областях и Приморском крае.
Проект ориентирован на людей старше 18 лет, не имеющих противопоказаний к донорству крови. Весной 2020 года будут определены 500 финалистов, активно проявивших себя на мероприятиях и сдавших кровь или ее компоненты три и более раз. Все они получат памятные призы и комплекты подарков.
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