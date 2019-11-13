Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Третья декада ноября в Москве пройдет с более низкими температурами за счет ночного выхолаживания, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Собственно говоря, мы уже вступили в период климатической зимы. Начиная с 11 ноября в Москве среднесуточная температура должна быть отрицательной по средним многолетним наблюдениям, но пока у нас этого не наблюдается. Насколько долго продлится период относительно теплой погоды - расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания", - сообщила Позднякова.
Синоптик отметила, что даже если температура в ночные часы будет понижаться до минус 3-4 градусов, то "ничего страшного в этом нет". По ее мнению, жители столичного региона и растения должны постепенно готовиться к наступлению зимнего сезона.