Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября

"Собственно говоря, мы уже вступили в период климатической зимы. Начиная с 11 ноября в Москве среднесуточная температура должна быть отрицательной по средним многолетним наблюдениям, но пока у нас этого не наблюдается. Насколько долго продлится период относительно теплой погоды - расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания", - сообщила Позднякова.