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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября

11:12 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Третья декада ноября в Москве пройдет с более низкими температурами за счет ночного выхолаживания, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Собственно говоря, мы уже вступили в период климатической зимы. Начиная с 11 ноября в Москве среднесуточная температура должна быть отрицательной по средним многолетним наблюдениям, но пока у нас этого не наблюдается. Насколько долго продлится период относительно теплой погоды - расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания", - сообщила Позднякова.
Синоптик отметила, что даже если температура в ночные часы будет понижаться до минус 3-4 градусов, то "ничего страшного в этом нет". По ее мнению, жители столичного региона и растения должны постепенно готовиться к наступлению зимнего сезона.
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