В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали.

"Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее СК сообщал, что следователи задержали 55-летнего неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому предъявили обвинение в изнасиловании, вину он признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж.