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РИА Новости

В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд

11:00 13.11.2019 (обновлено: 11:30 13.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали.
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"Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал, что следователи задержали 55-летнего неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому предъявили обвинение в изнасиловании, вину он признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказывал РИА Новости, что врач была госпитализирована, ей оказывали необходимую помощь, в том числе психологическую.
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Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
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