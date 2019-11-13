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РИА Новости

Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров

10:59 13.11.2019 (обновлено: 11:01 13.11.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗдание Госсовета Крыма
Здание Госсовета Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
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Здание Госсовета Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Парламент Крыма проголосовал за освобождение от должностей трех вице-премьеров правительства региона.
Ранее крымский госсовет согласовал назначение на пост главы правительства Юрия Гоцанюка и вице-премьеров правительства региона: Андрея Рюмшина, Елены Романовской. Позднее депутаты поддержали решение о назначении еще шести вице-премьеров, свои посты сохранили Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Ирина Кивико, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов и Павел Королев.

"Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского", - сказал в ходе заседания спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Депутаты поддержали решение об освобождении от должностей вице-премьеров.
Ранее Аксенов сообщил, что Полонский возглавит крупную инвестиционную компанию. В связи с этим направления работы Полонского в правительстве - внутренняя политика, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. Аксенов также поблагодарил за работу работавших в его правительстве вице-премьеров Опанасюк и Пашкунову.
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Верховный Совет КрымаСергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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