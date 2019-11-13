Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Парламент Крыма проголосовал за освобождение от должностей трех вице-премьеров правительства региона.
Ранее крымский госсовет согласовал назначение на пост главы правительства Юрия Гоцанюка и вице-премьеров правительства региона: Андрея Рюмшина, Елены Романовской. Позднее депутаты поддержали решение о назначении еще шести вице-премьеров, свои посты сохранили Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Ирина Кивико, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов и Павел Королев.
"Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского", - сказал в ходе заседания спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Депутаты поддержали решение об освобождении от должностей вице-премьеров.
Ранее Аксенов сообщил, что Полонский возглавит крупную инвестиционную компанию. В связи с этим направления работы Полонского в правительстве - внутренняя политика, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. Аксенов также поблагодарил за работу работавших в его правительстве вице-премьеров Опанасюк и Пашкунову.