Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров

"Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского", - сказал в ходе заседания спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее Аксенов сообщил, что Полонский возглавит крупную инвестиционную компанию. В связи с этим направления работы Полонского в правительстве - внутренняя политика, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. Аксенов также поблагодарил за работу работавших в его правительстве вице-премьеров Опанасюк и Пашкунову.