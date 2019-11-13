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РИА Новости

В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой

10:59 13.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Житель Астраханской области зарезал супругу, а потом покончил с собой, их трое маленьких детей остались сиротами, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, во вторник ночью 27-летний житель города Харабали находился дома со своей супругой. "В ходе возникшей ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанес не менее 20 ударов в область головы, шеи и туловища", - говорится в сообщении. Женщина умерла на месте.
После этого, отмечает следствие, мужчина пошел к соседу, сообщил об убийстве, а затем вернулся домой и покончил с собой. У них осталось трое детей 2013, 2015, 2018 годов рождения. Причина конфликта пока не установлена.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Ростов-на-ДонуРоссияАстраханская областьПроисшествия
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