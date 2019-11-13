В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой

По данным ведомства, во вторник ночью 27-летний житель города Харабали находился дома со своей супругой. "В ходе возникшей ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанес не менее 20 ударов в область головы, шеи и туловища", - говорится в сообщении. Женщина умерла на месте.

После этого, отмечает следствие, мужчина пошел к соседу, сообщил об убийстве, а затем вернулся домой и покончил с собой. У них осталось трое детей 2013, 2015, 2018 годов рождения. Причина конфликта пока не установлена.