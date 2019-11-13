Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-11-13T10:58Z
https://ria.ru/20191113/1560875234.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

В Удмуртии после ремонта откроется фельдшерский пункт для 600 сельчан

10:57 13.11.2019 (обновлено: 10:58 13.11.2019)
8
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
УФА, 13 ноя - РИА Новости. Обновлённый фельдшерско-акушерский пункт в Удмуртии, в котором будут обслуживаться более 600 сельчан, начнёт работу после ремонта, в который благотворители вложили миллион рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
В ведомстве уточнили, что в селе Галаново Каракулинского района завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта, проведённый в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Средства на ремонт были выделены благотворительным фондом "САФМАР" Михаила Гуцериева.
"В фельдшерском пункте, в котором обслуживается более 600 жителей, заменили напольное покрытие, перегородки, окна, двери, светильники, систему отопления, облицевали кафелем процедурный кабинет. Кроме того, была приобретена новая мебель",- сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
По данным ведомства, 15 ноября начнут принимать первых пациентов.
"На открытие ФАПа приедут районные доктора, узкие специалисты, чтобы осмотреть сельчан. В обычное время в пункте работает один фельдшер", - рассказали РИА Новости в администрации Каракулинского района. Собеседник пояснил, что ремонт и покупка новой мебели для фельдшерского пункта обошёлся в 1 миллион рублей, которые выделил спонсор.
В пресс-службе благотворительного фонда агентству пояснили, что в 2019 году он направил на социальные проекты Удмуртии 17 миллионов рублей.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 18:10Удмуртская Республика
Города и села Удмуртии внесут предложения по развитию региона до 2030 года
001000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаСафмарМихаил ГуцериевУдмуртияКаракулинский районОбщество
Рекомендуем
Кот Виктор
В соцсетях поддержали хозяина кота, которого не пускали в самолет
Президент РАН Александр Сергеев
Россияне еще не пришли к пониманию национальной идентичности, заявили в РАН
Омск
В Омской области мобильные бригады помогли более тысячи пенсионеров
Табличка на здании министерства финансов России
В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации нацпроектов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии
Женщина с детьми
Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы
У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна
Картодром
На Ямале директор центра, где на картодроме умер ребенок, решил уволиться
Бутылки вина на конвейере
Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии
Кот Виктор
Хозяин толстого кота не жалеет о потере накопленных за 14 лет авиабонусов
Бумажный пакет
Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace
рыба
Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области
Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
В ДНР ожидают прибытия в Донецк гуманитарной колонны МЧС России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия намерена придать дополнительную динамику сотрудничеству с Аргентиной
Социальная сеть Фейсбук
Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
11:00В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
10:59Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
10:59В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой
10:55Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно
10:53Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели
Лента новостейМолния