В Удмуртии после ремонта откроется фельдшерский пункт для 600 сельчан

УФА, 13 ноя - РИА Новости. Обновлённый фельдшерско-акушерский пункт в Обновлённый фельдшерско-акушерский пункт в Удмуртии , в котором будут обслуживаться более 600 сельчан, начнёт работу после ремонта, в который благотворители вложили миллион рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

В ведомстве уточнили, что в селе Галаново Каракулинского района завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта, проведённый в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Средства на ремонт были выделены благотворительным фондом "САФМАР" Михаила Гуцериева.

"В фельдшерском пункте, в котором обслуживается более 600 жителей, заменили напольное покрытие, перегородки, окна, двери, светильники, систему отопления, облицевали кафелем процедурный кабинет. Кроме того, была приобретена новая мебель",- сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По данным ведомства, 15 ноября начнут принимать первых пациентов.

"На открытие ФАПа приедут районные доктора, узкие специалисты, чтобы осмотреть сельчан. В обычное время в пункте работает один фельдшер", - рассказали РИА Новости в администрации Каракулинского района. Собеседник пояснил, что ремонт и покупка новой мебели для фельдшерского пункта обошёлся в 1 миллион рублей, которые выделил спонсор.