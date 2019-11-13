Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в конце недели, максимальная температура составит около 6 градусов тепла, в ночные часы температура в городе останется слабо положительной, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Практически до конца недели погоду в столичном регионе будет определять область высокого атмосферного давления, осадков не ожидается. В ночные часы температура в городе останется слабо положительной - на уровне плюс 1-3 градусов, а вот по области не исключено понижение температуры до минус 1 градуса. Дневная температура по региону будет меняться от плюс 4 до плюс 7. В Москве средняя температура составит около 6 градусов", - сообщила Позднякова.
Метеоролог отметила, что в течение недели в столице будет преобладать южное направление ветра, в отдельные дни ветер будет ослабевать - в воскресенье ветер слабый, в остальные дни ветер умеренный 5-10 метров в секунду. По словам Поздняковой, такое явление пойдет во благо москвичам, так как будет происходить вентиляция воздуха, которая рассеет вредные примеси.
"Это нормальное явление, оно нам во благо. Так как погоду определяет антициклон, у нас происходит накопление вредных веществ в нижнем слое воздуха, которым мы дышим. Поскольку и сегодня и в ближайшие три дня погода будет с умеренным ветром, то будет происходить вентиляция воздуха, которая рассеет вредные примеси", - отметила синоптик.
Позднякова добавила, что самое высокое атмосферное давление в Москве будет в среду, но в последующие дни оно будет постепенно понижаться. По ее словам, резких колебаний атмосферного давления в течение недели не ожидается, но люди, которые плохо переносят высокое атмосферное давление, могут испытывать недомогание.
Однако метеоролог подчеркнула, что погода будет комфортной, в выходные будет довольно тепло - температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса.