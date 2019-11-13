Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

Врач назвал опасную обувь для русской зимы Какая популярная сейчас обувь совсем не подходит для холодного времени года, а какую все же носить можно, рассказал радио Sputnik завотделением медицинской реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой.