В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации нацпроектов

"В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе в этом была логика по замедлению экономического роста", — добавил он.