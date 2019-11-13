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РИА Новости

В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации нацпроектов

10:53 13.11.2019 (обновлено: 11:24 13.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Замедление роста российской экономики в этом году связано с задержками в реализации нацпроектов, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

"В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе в этом была логика по замедлению экономического роста", — добавил он.

По словам заместителя главы ведомства, уже в ближайшие годы будет наблюдаться "накопленный положительный эффект", поскольку в вопросе реализации нацпроектов удастся выйти на "изначально запланированную траекторию".
По данным Минэкономразвития, ВВП в первом полугодии 2019 года вырос на 0,8%, а в апреле ускорился до 1,6%.
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Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура. "Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост", в свою очередь, связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
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