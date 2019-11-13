Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

Согласно данным на сайте ФСС, в 2019 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составлял 301 095 рублей.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,4 рубля", — рассказали в ФСС.

В фонде также отметили, что с 1 января 2020 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за календарный месяц будет составлять 27,9 тысячи рублей.