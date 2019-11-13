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РИА Новости

Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей

10:49 13.11.2019 (обновлено: 11:16 13.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
Согласно данным на сайте ФСС, в 2019 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составлял 301 095 рублей.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,4 рубля", — рассказали в ФСС.

В фонде также отметили, что с 1 января 2020 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за календарный месяц будет составлять 27,9 тысячи рублей.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 150 рублей в 2019 году до 2 301 рубля в 2020 году.
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Фонд социального страхования РоссииМоскваОбщество
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