Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Рыба из озера Андреевское в деревне Ачиры Рыба из озера Андреевское в деревне Ачиры Тюменской области стала причиной вспышки "гаффской болезни" среди местных жителей, сообщили журналистам в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, расположенного вблизи деревни. На 11 ноября в реанимации продолжают находиться два человека, у них, по данным департамента здравоохранения региона, есть положительная динамика.

"На заседании штаба специалисты представили итоги клинического исследования, причинно-следственные связи установлены. Источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры Тобольского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новых случаев заболевания "гаффской болезнью" в Тюменской области с 25 октября не зафиксировано. Медики продолжают проводить подомовые обходы жителей деревни Ачиры, до полудня для них открыт прием в местном ФАПе.