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РИА Новости

Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области

10:45 13.11.2019
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкрыба
рыба
© РИА Новости / Юлия Честнова
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рыба. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Рыба из озера Андреевское в деревне Ачиры Тюменской области стала причиной вспышки "гаффской болезни" среди местных жителей, сообщили журналистам в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, расположенного вблизи деревни. На 11 ноября в реанимации продолжают находиться два человека, у них, по данным департамента здравоохранения региона, есть положительная динамика.
"На заседании штаба специалисты представили итоги клинического исследования, причинно-следственные связи установлены. Источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры Тобольского района", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новых случаев заболевания "гаффской болезнью" в Тюменской области с 25 октября не зафиксировано. Медики продолжают проводить подомовые обходы жителей деревни Ачиры, до полудня для них открыт прием в местном ФАПе.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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В Тюменской области два человека находятся в реанимации с гаффской болезнью
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