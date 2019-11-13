Биография Жанин Аньес

Боливийский политический деятель Жанин Аньес (Jeanine Áñez) родилась 13 августа 1967 года в городе Тринидаде департамента Бени Боливии.
В 1991 году получила степень бакалавра юридических наук и права.
Занимала пост медиадиректора телевизионной компании Totalvision.
В 2006-2008 годах входила в Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. Также работала в сфере судебной власти.
В 2010 году Аньес была избрана в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции".
К 2019 году она занимала пост второго вице-спикера сената.
20 октября 2019 года на президентских выборах в Боливии президент страны Эво Моралес одержал победу в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. 10 ноября Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего Моралес объявил об отставке и покинул Боливию. Все высшее руководство страны также ушло в отставку.
12 ноября 2019 года Жанин Аньес объявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Поддержку Аньес также выразили Вооруженные силы Боливии.
Жанин Аньес замужем за колумбийским политиком Эктором Хинкапи Карвахалем.
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