Биография Жанин Аньес

20 октября 2019 года на президентских выборах в Боливии президент страны Эво Моралес одержал победу в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. 10 ноября Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего Моралес объявил об отставке и покинул Боливию. Все высшее руководство страны также ушло в отставку.