У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна

По его словам, судно шло из Владивостока.
"Сегодня взлетал вертолет, не нашли. Поиски будут продолжаться завтра, по погоде. Там волнение моря сильное", - сказал собеседник.
Он не уточнил, сколько человек было на борту судна. В морском координационно-спасательном центре Владивостока в свою очередь сообщили, что на лодке находились два человека.
Ранее синоптики предупредили о подходе циклона из Китая в среду и четверг, что принесет в Приморье резкое ухудшение погоды: пройдет снег, ожидается метель и штормовой ветер. В середине дня в среду во Владивостоке начался сильный дождь.
2 ноября, 10:53Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах