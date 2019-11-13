Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T10:43Z
https://ria.ru/20191113/1560874536.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148454/61/1484546187_0:151:2933:1801_1036x0_80_0_0_f24e6d5e8549b4d2036224fe2709fb3b.jpg
РИА Новости

У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна

10:41 13.11.2019 (обновлено: 10:43 13.11.2019)
142
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья, ее поиски ведет вертолет МЧС Ми-8, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.
По его словам, судно шло из Владивостока.
"Сегодня взлетал вертолет, не нашли. Поиски будут продолжаться завтра, по погоде. Там волнение моря сильное", - сказал собеседник.
Он не уточнил, сколько человек было на борту судна. В морском координационно-спасательном центре Владивостока в свою очередь сообщили, что на лодке находились два человека.
Ранее синоптики предупредили о подходе циклона из Китая в среду и четверг, что принесет в Приморье резкое ухудшение погоды: пройдет снег, ожидается метель и штормовой ветер. В середине дня в среду во Владивостоке начался сильный дождь.
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
2 ноября, 10:53
Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах
000000
Обсудить 0
Ми-8МЧС РФПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Бутылки вина на конвейере
Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии
рыба
Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области
Служебная собака
В России планируют создать приют для собак-ветеранов МЧС
Планшет iPad Pro.
Прокуратура не дала мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Приморье потушили крупный пожар на границе с Китаем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Сотрудницу госдепа уличили в фальсификации обложки Time с ее лицом
Картодром
На Ямале директор центра, где на картодроме умер ребенок, решил уволиться
Прокуратура
Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске
Бумажный пакет
Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace
Социальная сеть Фейсбук
Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Урна с окурками сигарет
В Greenpeace пояснили, почему окурки относятся к пластиковому мусору
Врач
В Удмуртии после ремонта откроется фельдшерский пункт для 600 сельчан
Завод в Челябинске
В Челябинской области завод оштрафовали за загрязнение воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
11:00В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
10:59Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
10:59В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой
10:55Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно
Лента новостейМолния