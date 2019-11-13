У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья , ее поиски ведет вертолет МЧС Ми-8 , сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.

По его словам, судно шло из Владивостока.

"Сегодня взлетал вертолет, не нашли. Поиски будут продолжаться завтра, по погоде. Там волнение моря сильное", - сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько человек было на борту судна. В морском координационно-спасательном центре Владивостока в свою очередь сообщили, что на лодке находились два человека.