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РИА Новости

Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

10:39 13.11.2019 (обновлено: 11:48 13.11.2019)
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© Fotolia / Kurhan Ожирение
Ожирение
© Fotolia / Kurhan
Ожирение. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Диетологи составили список привычек, из-за которых людям не удается похудеть, пишет Food News.
Так, вредно следовать строгим диетам, нацеленным на быструю потерю веса и не предполагающим поддержание результата в дальнейшем. В так называемые нагрузочные дни многие люди налегают на фастфуд и другие неполезные продукты, что приводит к негативным последствиям. Вместо этого лучше всегда придерживаться сбалансированного питания, к примеру средиземноморской диеты.
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Кроме того, нельзя слишком быстро пережевывать пищу: это грозит перееданием.
"После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Если вы жуете слишком быстро, то успеете съесть очень много", — говорится в статье.
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Чтобы избежать набора лишнего веса, рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Это поможет избежать перекусов.
Среди других вредных привычек — прием пищи перед компьютером и телевизором, чрезмерное употребление высококалорийных и жирных продуктов, а также еда в спешке.
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