Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Диетологи составили список привычек, из-за которых людям не удается похудеть, Диетологи составили список привычек, из-за которых людям не удается похудеть, пишет Food News.

Так, вредно следовать строгим диетам, нацеленным на быструю потерю веса и не предполагающим поддержание результата в дальнейшем. В так называемые нагрузочные дни многие люди налегают на фастфуд и другие неполезные продукты, что приводит к негативным последствиям. Вместо этого лучше всегда придерживаться сбалансированного питания, к примеру средиземноморской диеты.

Кроме того, нельзя слишком быстро пережевывать пищу: это грозит перееданием.

"После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Если вы жуете слишком быстро, то успеете съесть очень много", — говорится в статье.

Чтобы избежать набора лишнего веса , рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Это поможет избежать перекусов.