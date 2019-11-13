Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Бывший судья Коркинского городского суда Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Отставной судья, по данным следствия, в 2009-2015 годах развращал двух маленьких девочек, а также вовлек одну из них "в совершение антиобщественных действий" (детали официально не уточняются).

"Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск", - говорится в релизе.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Югова, просят звонить по телефону (35152) 3-70-94 или (343) 297-72-47.

По данным новостного сайта "Челябинск онлайн", следствие подозревает бывшего судью в развращении дочерей сводного брата, который и заявил на него в полицию. Упомянутые в пресс-релизе следствия "антиобщественные действия" сводились к совместному употреблению алкоголя и просмотру порно.