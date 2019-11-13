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РИА Новости

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

10:39 13.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Отставной судья, по данным следствия, в 2009-2015 годах развращал двух маленьких девочек, а также вовлек одну из них "в совершение антиобщественных действий" (детали официально не уточняются).
"Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск", - говорится в релизе.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Югова, просят звонить по телефону (35152) 3-70-94 или (343) 297-72-47.
По данным новостного сайта "Челябинск онлайн", следствие подозревает бывшего судью в развращении дочерей сводного брата, который и заявил на него в полицию. Упомянутые в пресс-релизе следствия "антиобщественные действия" сводились к совместному употреблению алкоголя и просмотру порно.
Отец девочек, по информации журналистов, жаловался на родственника, когда тот еще был действующим федеральным судьей. В конце концов в декабре прошлого года Югов сам ушел в отставку.
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
26 сентября, 12:53
Источник: восемь детей проходят потерпевшими по делу священника Стремского
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Следственный комитет РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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