Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.
Документ разработан в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного виноделия, а также увеличения количества российских производителей. Среди его авторов депутаты Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.
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Законопроект определяет формы, условия и порядок господдержки в области виноградарства и виноделия, устанавливает полномочия, в том числе контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в этой области. Также предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.
Уточняется, что документ предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке винодельческих предприятий, осуществляющих производство как непосредственно из винограда, так и из закупленного виноматериала, включая импортный.
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На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 19 ноября. При его подготовке ко второму чтению комитет с учетом замечаний правительства предлагает распространить меры господдержки на производство вина исключительно из российского винограда и предусмотреть дополнительные меры поддержки предприятий винодельческой отрасли, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Комитет также намерен уточнить отдельные понятия и формулировки, в частности, касающиеся игристого вина (шампанского).
Кроме того, по мнению членов комитета, следует выработать дополнительные пути сбыта винодельческой продукции, например, через интернет. В комитете считают важным предусмотреть и дополнительные меры для продвижения отечественной продукции, такие как "частичная либерализация рекламы вина в средствах массовой информации". Комитет также предложил Госдуме вернуть во второе чтение проект, вносивший изменения в законодательство в части виноградарства и виноделия, чтобы соотнести его с нормами законопроекта "О виноградарстве и виноделии в РФ".