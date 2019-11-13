Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России , вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Документ разработан в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного виноделия, а также увеличения количества российских производителей. Среди его авторов депутаты Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.

Законопроект определяет формы, условия и порядок господдержки в области виноградарства и виноделия, устанавливает полномочия, в том числе контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в этой области. Также предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.

Уточняется, что документ предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке винодельческих предприятий, осуществляющих производство как непосредственно из винограда, так и из закупленного виноматериала, включая импортный.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 19 ноября. При его подготовке ко второму чтению комитет с учетом замечаний правительства предлагает распространить меры господдержки на производство вина исключительно из российского винограда и предусмотреть дополнительные меры поддержки предприятий винодельческой отрасли, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Комитет также намерен уточнить отдельные понятия и формулировки, в частности, касающиеся игристого вина (шампанского).