Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T10:38Z
https://ria.ru/20191113/1560874389.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_2f6694a28d68fd32b4b30803ec9ee6e9.jpg
РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

10:38 13.11.2019
168
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.
Документ разработан в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного виноделия, а также увеличения количества российских производителей. Среди его авторов депутаты Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
11 ноября, 16:47
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Законопроект определяет формы, условия и порядок господдержки в области виноградарства и виноделия, устанавливает полномочия, в том числе контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в этой области. Также предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.
Уточняется, что документ предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке винодельческих предприятий, осуществляющих производство как непосредственно из винограда, так и из закупленного виноматериала, включая импортный.
Главный подвал в объединении Массандра
30 октября, 21:21
Эксперт объяснил высокую стоимость вина в России
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 19 ноября. При его подготовке ко второму чтению комитет с учетом замечаний правительства предлагает распространить меры господдержки на производство вина исключительно из российского винограда и предусмотреть дополнительные меры поддержки предприятий винодельческой отрасли, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Комитет также намерен уточнить отдельные понятия и формулировки, в частности, касающиеся игристого вина (шампанского).
Кроме того, по мнению членов комитета, следует выработать дополнительные пути сбыта винодельческой продукции, например, через интернет. В комитете считают важным предусмотреть и дополнительные меры для продвижения отечественной продукции, такие как "частичная либерализация рекламы вина в средствах массовой информации". Комитет также предложил Госдуме вернуть во второе чтение проект, вносивший изменения в законодательство в части виноградарства и виноделия, чтобы соотнести его с нормами законопроекта "О виноградарстве и виноделии в РФ".
Вино
20 октября, 08:00Туризм
Мощное, смачное, гаражное: куда могут привести винные дороги России
410001
Обсудить 1
Госдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Служебная собака
В России планируют создать приют для собак-ветеранов МЧС
Бумажный пакет
Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace
Урна с окурками сигарет
В Greenpeace пояснили, почему окурки относятся к пластиковому мусору
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске
рыба
Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы
У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна
Врач во время осмотра пациента
Медведев попросил регионы включиться в совершенствование медицины в селах
Планшет iPad Pro.
Прокуратура не дала мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple
Флаг Республики Корея
Южная Корея готовит стратегию сотрудничества с Россией на 30 лет вперед
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Сотрудницу госдепа уличили в фальсификации обложки Time с ее лицом
Ожирение
Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса
Картодром
На Ямале директор центра, где на картодроме умер ребенок, решил уволиться
Завод в Челябинске
В Челябинской области завод оштрафовали за загрязнение воздуха
Девушка на пляже
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха в начале декабря
Женщина с детьми
Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
11:00В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
10:59Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
10:59В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой
10:55Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно
Лента новостейМолния