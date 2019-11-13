В ДНР ожидают прибытия в Донецк гуманитарной колонны МЧС России

"Четырнадцатого ноября 2019 года в ДНР прибывает 91-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.