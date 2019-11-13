В ДНР ожидают прибытия в Донецк гуманитарной колонны МЧС России

ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг колонны МЧС России с детскими продуктовыми наборами.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 7 ноября.
"Четырнадцатого ноября 2019 года в ДНР прибывает 91-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.