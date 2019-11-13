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РИА Новости

В ДНР ожидают прибытия в Донецк гуманитарной колонны МЧС России

10:36 13.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг колонны МЧС России с детскими продуктовыми наборами.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 7 ноября.
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
7 ноября, 09:21
Колонна МЧС России доставила в Донецк более 200 тонн детского питания
"Четырнадцатого ноября 2019 года в ДНР прибывает 91-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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