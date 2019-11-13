Южная Корея готовит стратегию сотрудничества с Россией на 30 лет вперед

СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Комитет по северному экономическому сотрудничеству при президенте Комитет по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея планирует принять долгосрочную стратегию развития отношений с Российской Федерацией , сообщил председатель комитета Квон Гу Хун.

"В 2020 году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений России и Южной Кореи. Для празднования этого события уже запущен подготовительный комитет, планируется проведение более 140 мероприятий. (Мы, со своей стороны,) вместе с гражданскими членами нашего комитета, а также сторонними экспертами, проведем оценку результатов 30-летнего периода дипотношений и примем стратегию экономического сотрудничества на будущие 30 лет", - заявил Квон Гу Хун, открывая 6-е заседание комитета.

Он напомнил, что за последний год Москва и Сеул сделали значительные шаги в укреплении экономического взаимодействия: в феврале подписан план действий по инициативе "девяти мостов" сотрудничества, в июне открыт Корейско-российский центр инноваций, в сентябре состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию южнокорейского индустриального парка в Приморье. После договоренности о технологическом партнерстве по строительству СПГ-танкеров на судостроительном комплексе "Звезда", южнокорейские компании, как ожидается, получат новые заказы из России. Кроме того, идет детализация планов по созданию совместного инвестфонда для содействия практическому сотрудничеству в сфере строительства инфраструктуры, а также производства материалов, компонентов и оборудования.

Вместе с тем, по его словам, возрастающая неопределенность ситуации на Корейском полуострове пока не позволяет реализовать ряд крупных проектов. Однако комитет продолжает прорабатывать концепцию Восточноазиатского железнодорожного сообщества и готовит различные планы трансграничного инфраструктурного сотрудничества.

"Если по мере денуклеаризации и снятия антисеверокорейских санкций станет возможным северное экономическое сотрудничество с участием КНДР, новая северная политика президента Мун Чжэ Ина получит еще больший импульс, и позволит не только активизировать экономику внутри страны и за рубежом, но и реализовать в регионе Северо-Восточной Азии (концепцию) экономики мира", - отметил председатель президентского комитета.

Для достижения более ощутимых результатов в нынешних условиях комитет планирует продолжить проработку форматов многостороннего сотрудничества в Северо-Восточной Азии. 5 декабря в Сеуле пройдёт Северный форум-2019, в котором, как ожидается, примут участие замминистра экономического развития РФ Тимур Максимов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и директор инвестиционного департамента РФПИ Владимир Примак.