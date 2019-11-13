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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2019-11-13T12:04Z
https://ria.ru/20191113/1560873859.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156087/86/1560878695_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_507aad3c3f7706e21834576c01f91248.png
РИА Новости

Мария Бородецкая о феномене лекториев, закрытом клубе и досуге для умных

12:00 13.11.2019 (обновлено: 12:04 13.11.2019)
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Как вы это делаете?!
Мария Бородецкая о феномене лекториев, закрытом клубе и досуге для умных
Вчера, 12:00
Тысячи людей из 400 городов мира слушают лекции “Синхронизации”, и только в 2019-ом проект вырос в 2 раза. Основатель и СЕО платформы Мария Бородецкая о том, где послушать лекции с вином и под музыку, почему люди не хотят учиться из дома и едут на лекции после рабочего дня и как лектории стали “интеллектуальным Тиндером”.
Правда ли, что люди, пресытившись онлайном, бегут обратно в офлайн? Как организация корпоративных лекций помогает компаниям привлекать новых сотрудников? Часто ли учителя приходят на лекции, чтобы перенять техники обучения? Меняли ли люди профессию после прослушанного курса? Непредвиденная популярность каких на первый взгляд сомнительных курсов поразила даже основателей проекта? Почему слушателям лекций о физике сложнее угодить, чем тем, кто пришел на курс по искусству?
2:00 Почему при обилии онлайн-каналов получения информации офлайн курсы собирают аншлаг
4:15 Где читают лекции, которые можно послушать под музыку и с бокалом игристого
4:50 Как взрослых людей мотивируют делать домашние задания, не давая взамен дипломы и сертификаты
6:35 С кем онлайн-лектории сражаются за внимание аудитории
9:00 Общаются ли слушатели выйдя с лекций и как свидание познакомившихся в чате лекции дало идею создать “интеллектуальный Тиндер”
10:40 Почему сложнее удовлетворить слушателей лекций по физике, чем по искусству
11:50 Какие лекции неожиданно стали самыми популярными и как на несуществующих курсах тестируют интерес людей
13:50 Как сделать лекцию по генетике интересной для людей без образования в физике и химии
17:20 Как крупные корпорации сплачивают своих сотрудников, отправляя к ним лекторов “Синхронизации”
19:40 На чём можно заработать авторам онлайн-курсов
24:00 Как удержать внимание людей, приехавших на двухчасовую лекцию после рабочего дня
26:00 Применимы ли формулы обучения таких курсов к школам
27:50 Почему курс для детей “Как не скучать в музее” провалился
29:35 На какие курсы приходят чтобы поспорить
30:15 Как в рамках лекции по российско-американским отношениям избежали разговоров про политику и почему она в итоге разочаровала слушателей
30:55 Почему пост-анонс лекции про Черчилля вызвал кибербуллинг в адрес компании
32:40 Почему найти хорошего лектора в Москве легче, чем в Саратове или Санкт-Петербурге
34:40 O закрытом клубе “Синхронизации”
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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