Прокуратура не дала мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Прокуратура Красноярского края запретила мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple, усмотрев в этом нарушение антимонопольного законодательства, сообщает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, администрация города разместила аукционную документацию на поставку ей планшетных компьютеров и защитных чехлов, цена контракта превышала 880 тысяч рублей.
"Описание объекта закупки <...> составлено "под конкретный товар" — дорогостоящие планшеты определенной фирмы, без указания на возможность предоставления их эквивалента, что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции, <...> тогда как рыночная стоимость эквивалентов в несколько раз ниже цены этих компьютеров", — отмечается в сообщении.
Ведомство объявило местным властям предостережение, а против вице-мэра Новороссийска возбуждено дело об административном правонарушении.
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