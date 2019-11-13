Прокуратура не дала мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple

"Описание объекта закупки <...> составлено "под конкретный товар" — дорогостоящие планшеты определенной фирмы, без указания на возможность предоставления их эквивалента, что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции, <...> тогда как рыночная стоимость эквивалентов в несколько раз ниже цены этих компьютеров", — отмечается в сообщении.