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РИА Новости

Прокуратура не дала мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple

10:24 13.11.2019 (обновлено: 12:09 13.11.2019)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezПланшет iPad Pro
Планшет iPad Pro
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Планшет iPad Pro. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Прокуратура Красноярского края запретила мэрии Новороссийска закупить планшеты Apple, усмотрев в этом нарушение антимонопольного законодательства, сообщает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, администрация города разместила аукционную документацию на поставку ей планшетных компьютеров и защитных чехлов, цена контракта превышала 880 тысяч рублей.

"Описание объекта закупки <...> составлено "под конкретный товар" — дорогостоящие планшеты определенной фирмы, без указания на возможность предоставления их эквивалента, что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции, <...> тогда как рыночная стоимость эквивалентов в несколько раз ниже цены этих компьютеров", — отмечается в сообщении.

Ведомство объявило местным властям предостережение, а против вице-мэра Новороссийска возбуждено дело об административном правонарушении.
Новый смартфон компании Apple
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AppleНовороссийскКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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