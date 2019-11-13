В России планируют создать приют для собак-ветеранов МЧС

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спасатели совместно с общественными организациями прорабатывают вопрос о создании в России приюта для собак-ветеранов МЧС, рассказал в интервью РИА Новости начальник поисково-спасательной службы кинологического отряда Центроспас Илья Заславский.

"Мы с коллегами, совместно с общественными организациями начали прорабатывать вопрос создания приюта для собак-ветеранов МЧС. Надеемся на то, что удастся найти источники финансирования для успешной реализации этого очень нужного проекта", - рассказал собеседник агентства.

"После списания собаку выставляют на торги. Если ее никто не захочет купить за определенный срок, то ее можно отдать безденежно. И дальше, если ее никто не забрал бесплатно, возникают самые большие сложности, ибо здесь порядок дальнейших действий не определен", - заключил собеседник агентства.