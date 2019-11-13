Россия намерена придать дополнительную динамику сотрудничеству с Аргентиной

"При президенте Макри движение было, оно было по некоторым направлениям даже в значительной мере новаторским, оно открывало направления, которые до этого не отрабатывались. То, что будет при новой власти, зависит от обеих сторон. Мы настроены в полной мере, чтобы придать дополнительную динамику. Есть и проекты, есть и подходящие схемы для такой работы. Я думаю, что движение продолжится вперёд", - отметил замминистра.