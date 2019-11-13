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РИА Новости

Россия намерена придать дополнительную динамику сотрудничеству с Аргентиной

10:13 13.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена придать дополнительную динамику сотрудничеству с Аргентиной при новом правительстве, для этого все есть, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В Аргентине 27 октября прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
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"Мы развиваем отношения со странами Латинской Америки вне зависимости от того, в какие цвета окрашены знамёна тех или иных политических партий", - сказал Рябков.
"При президенте Макри движение было, оно было по некоторым направлениям даже в значительной мере новаторским, оно открывало направления, которые до этого не отрабатывались. То, что будет при новой власти, зависит от обеих сторон. Мы настроены в полной мере, чтобы придать дополнительную динамику. Есть и проекты, есть и подходящие схемы для такой работы. Я думаю, что движение продолжится вперёд", - отметил замминистра.
Он также отметил, что пока не решён вопрос, кто от России поедет на инаугурацию президента Аргентины.
"Мы знаем о том, что избранный президент и в целом новая власть этой страны предполагает широкое международное участие на солидном уровне, мы из этого исходим, но пока я не могу каких-то конкретных объявлений сделать на этот счёт. Вопрос в проработке по-прежнему", - сказал Рябков.
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Альберто ФернандесМаурисио МакриМИД РФАргентинаСергей РябковРоссияВ мире
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