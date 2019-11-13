Сотрудницу госдепа уличили в фальсификации обложки Time с ее лицом

Без царя в голове. Журнал Time оставил Путина за скобками Вот она ‒ маленькая месть мейнстрима. Вроде бы они сами учили, что СМИ – это зеркало реальности. Но у них оно раз за разом получается каким-то кривоватым. Еще и мутным.