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РИА Новости

Сотрудницу госдепа уличили в фальсификации обложки Time с ее лицом

10:08 13.11.2019 (обновлено: 10:11 13.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом, сообщает канал NBC, который провел собственное расследование.
Чан занимает должность заместителя помощника госсекретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки с апреля текущего года. По данным телеканала, при приеме на данную позицию она утверждала, что закончила бизнес-школу Гарвардского университета, участвовала в панельных дискуссиях в ООН и выступала в конгрессе.
До устройства в госдепартамент Чан являлась генеральным директором небольшой некоммерческой организации Linking the World ("Связывая мир"). Девушка заявляла, что ее компания ведет деятельность в десятках стран мира, занимается строительством школ и оказала положительное влияние на жизни тысяч человек. Однако телеканалу не удалось найти никакой конкретной информации о зарубежных проектах компании, а бюджет ее оценивается менее чем в 300 тысяч долларов.
Телеканал также сообщает, что в 2017 году в интернете появилась запись интервью, в котором зрителям была продемонстрирована обложка журнала Time с лицом Чан. В ходе интервью девушка пояснила, что журнал высоко оценил ее достижения по использованию беспилотников для урегулирования кризисных ситуаций. Однако представители Time заявили, что обложка ненастоящая.
Как отмечает NBC, при устройстве на текущее место работы Чан могло помочь знакомство с высокопоставленным сотрудником госдепа Брайаном Булатео, который является давним другом госсекретаря Майка Помпео. По словам бывшего коллеги Чан, Булатео посещал мероприятия по сбору средств для организации Чан и пожертвовал 5,5 тысячи долларов ее благотворительной организации.
Обложка номера журнала TIME от 15 апреля 2019
18 апреля, 17:22Акценты
Без царя в голове. Журнал Time оставил Путина за скобкамиВот она ‒ маленькая месть мейнстрима. Вроде бы они сами учили, что СМИ – это зеркало реальности. Но у них оно раз за разом получается каким-то кривоватым. Еще и мутным.
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Майк ПомпеоГарвардский университетМоскваООНСШАВ мире
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