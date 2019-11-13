В Челябинской области завод оштрафовали за загрязнение воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. АО "Златоустовский электрометаллургический завод" (Челябинская область) оштрафовано на 180 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура Златоуста провела проверку исполнения законодательства об охране воздуха в отношении АО "Златоустовский электрометаллургический завод". Установлено, что с 3 июня предприятие осуществляет производственную деятельность в отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. По результатам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
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"Постановлением государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора предприятие признано виновным и подвергнуто штрафу в размере 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Завод является одним из основных объектов, оказывающих значимое воздействие на состояние атмосферного воздуха на территории Златоуста.