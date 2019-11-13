ФСБ изъяла в даркнете почти полтонны наркотиков

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали один из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, занимавшийся рассылкой запрещенных веществ по всей стране, от Петербурга до Томска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, операция проводилась в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.
"Из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). <...> По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Удалось поймать с поличным семь сотрудников интернет-магазина, но организаторов среди них нет — только курьеры. Двое из них, по оперативным данным, отвечали за особо крупные партии — развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Остальным доверяли партии поменьше — до 50 килограммов, которые возили уже по региону.
ФСБ возбудила уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дата задержаний не уточняется, но известно, что сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.