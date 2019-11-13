ФСБ изъяла в даркнете почти полтонны наркотиков

Удалось поймать с поличным семь сотрудников интернет-магазина, но организаторов среди них нет — только курьеры. Двое из них, по оперативным данным, отвечали за особо крупные партии — развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Остальным доверяли партии поменьше — до 50 килограммов, которые возили уже по региону.