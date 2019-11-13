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РИА Новости

ФСБ изъяла в даркнете почти полтонны наркотиков

10:06 13.11.2019 (обновлено: 11:33 13.11.2019)
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© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ изъяло крупную партию наркотиков из интернет-магазина
ФСБ РФ изъяло крупную партию наркотиков из интернет-магазина
© Фото : ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали один из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, занимавшийся рассылкой запрещенных веществ по всей стране, от Петербурга до Томска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, операция проводилась в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.

"Из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). <...> По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Удалось поймать с поличным семь сотрудников интернет-магазина, но организаторов среди них нет — только курьеры. Двое из них, по оперативным данным, отвечали за особо крупные партии — развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Остальным доверяли партии поменьше — до 50 килограммов, которые возили уже по региону.
ФСБ возбудила уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дата задержаний не уточняется, но известно, что сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.
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28 октября, 15:50
Эксперт рассказал, как эффективнее бороться с пропагандой наркотиков в Сети
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Могли бы и не говорить что организаторов не задержали, и так всё ясно что не задержат. Кто-то помнит чтоб задержали где-то организатора теракта или заказного убийства? Не знаю как в других странах, но в россии точно не принято таких задерживать, наверняка слишком известные фамилии актёров больших и малых академических театров.
13 ноября, 10:11
ИРИван Русский
22300010
Мелкие сошки с оборотом под миллиард?! Такое возможно без "поддержки"(крышевания)?!
13 ноября, 10:08
Erkin Chokiev
2201002
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