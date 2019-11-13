В МИД заявили о готовности принять нового посла США

"График сената для меня неочевиден, тем более что там часто меняются приоритеты с точки зрения повестки дня. С российской стороны нет никаких препятствий. Если его приезд состоится до нового года, он получит возможность сразу приступить к выполнению обязанностей", - сказал Рябков.