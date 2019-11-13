В МИД заявили о готовности принять нового посла США

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Россия готова принять Джона Салливана в качестве нового посла США, как только он будет назначен, никаких препятствий со стороны Москвы нет, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это зависит от того, когда он будет утвержден сенатом полного состава", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках приезда Салливана в Москву.
"График сената для меня неочевиден, тем более что там часто меняются приоритеты с точки зрения повестки дня. С российской стороны нет никаких препятствий. Если его приезд состоится до нового года, он получит возможность сразу приступить к выполнению обязанностей", - сказал Рябков.
"По нашей протокольной практике, вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объеме начать работать. Так что когда он сможет, мы будем его приветствовать в Москве", - добавил замминистра.
Кандидатура Салливана в настоящий проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. В госдепартаменте он отвечал за переговоры с Россией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.