Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста

На кадрах видно, как мужчина в грубой форме разговаривает с автором ролика. Затем он обращается к сидящему в салоне автомобиля ребенку и говорит: "Давай, бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!" Мальчик начинает бить снимающего видео, оператор пытается оттолкнуть его и увернуться, а разъяренный отец накидывается на него со словами: "Ты что трогаешь моего ребенка!"