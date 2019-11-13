Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста

УФА, 13 ноя — РИА Новости. Башкирская прокуратура начала проверку после появления в интернете видеоролика, на котором житель Нефтекамска заставляет девятилетнего сына бить журналиста.
На кадрах видно, как мужчина в грубой форме разговаривает с автором ролика. Затем он обращается к сидящему в салоне автомобиля ребенку и говорит: "Давай, бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!" Мальчик начинает бить снимающего видео, оператор пытается оттолкнуть его и увернуться, а разъяренный отец накидывается на него со словами: "Ты что трогаешь моего ребенка!"
По данным СМИ, конфликт произошел из-за строительства проезда к магазину. Местные жители выступают против прокладки дороги через аллею. Чтобы разобраться в ситуации, на место приехал депутат горсовета, а бизнесмен, занимающийся строительством, вступил с ним в перепалку.
В прокуратуре намерены оценить действия органов системы профилактики "на предмет своевременного выявления лиц, возможно, оказывающих отрицательное влияние на детей" и в случае необходимости принять соответствующие меры.