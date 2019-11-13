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РИА Новости

Рябков: раздувать истерию из-за частиц урана на объекте в Иране неправильно

09:47 13.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Раздувать политическую истерию из-за обнаружения частиц урана на незаявленном объекте в Иране неправильно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что представители организации обнаружили частицы урана на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. Объект, на котором были обнаружены частицы, в докладе не называется. По данным источников Франс Пресс, весной инспекторы организации брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.
"Да, конечно (мы ознакомились с докладом МАГАТЭ - ред.). Позиция российской стороны очень проста - надо дать возможность иранцам и секретариату МАГАТЭ прояснить всю эту ситуацию в полном объеме. На конкретные вопросы даются конкретные ответы, этот процесс не закончен", - сказал Рябков.
"Сейчас проявляется тенденция со стороны некоторых, в том числе влиятельных, сил поспекулировать на этих вновь открывшихся обстоятельствах. Пример - это появившееся вчера заявление евротройки на министерском уровне, где теме придается определенное звучание. Мы воспринимаем это как часть более широкой картины. Мы знаем о том, что у целого ряда государств на протяжении долгой истории взаимодействия с МАГАТЭ возникали похожие или даже гораздо более серьезные ситуации, которые решались в спокойном, профессиональном ключе, без нагнетания", - подчеркнул замминистра.
"Мы считаем, что сейчас вокруг обнаружения частиц антропогенно измененного урана на объекте в Туркузабаде начинать раздувать политическую истерию неправильно, это отражение линии на общее преднамеренное осложнение обстановки вокруг Ирана и в Персидском заливе в целом. Против этого выступали и выступаем. Главное, мы предлагаем конкретные пути, как можно было бы дать шанс поработать дипломатии", - отметил Рябков.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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