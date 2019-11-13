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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:41 13.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 20 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 147 единиц", - добавил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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