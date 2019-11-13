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РИА Новости

Хозяин толстого кота не жалеет о потере накопленных за 14 лет авиабонусов

09:26 13.11.2019
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© Официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Официальная страница Михаила Галина в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин рассказал РИА Новости, что не жалеет о потере накопленных за 14 лет 370 тысяч бонусных баллов авиакомпании из-за скандала с его котом.
Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений от пользователей, которые поддерживают владельца кота и его питомца. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, часть - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".
Как ранее заявлял "Аэрофлот", проверка показала, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту".
"Это все мои баллы – 370 тысяч. На протяжении 14 лет я был лояльным клиентом компании "Аэрофлот" - много летаю по работе и так (на отдых)… Когда я вернулся со своим котом Виктором во Владивосток, то на бонусном счету еще оставалось 370 тысяч", - сообщил Галин.
Он добавил, что резонансный перелет в бизнес-классе обошелся ему примерно в 45 тысяч бонусных баллов. Получается, что "Аэрофлот" забрал у него почти 8 билетов бизнес-класса на перелет Москва – Владивосток, сказал собеседник.
"Не жалею о потере бонусных билетов, я нарушил правила – компания вправе меня наказать, что она и сделала. Возможно, я имел бы право считать, что мои права ущемлены, если бы сам ничего не нарушил. А так вынужден соглашаться с тем, что условия игры определяет перевозчик", - отметил Галин.
Он добавил, что не знает, прописано ли в бонусной программе "Аэрофлота" аннулирование бонусных баллов за такое нарушение, но считает, что все делается на усмотрение авиакомпании. Владелец кота также отметил, что обращаться в транспортную прокуратуру не намерен.
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АэрофлотВладимир БурматовВиталий СавельевМоскваВладивостокОбщество
Популярные комментарии
Он нарушил правила, причём всем известные правила. Пусть скажет спасибо что вообще в чёрный список не внесли. А если у соседа аллергия на кошек и он бы там задыхаться начал? Но конечно же животное важнее.
13 ноября, 09:34
ИРИван Русский
5000011
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