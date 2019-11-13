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РИА Новости

Пианист Олег Стариков: я не спрашивал врачей, смогу ли играть двумя руками

12:38 13.11.2019 (обновлено: 13:54 13.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПианист Олег Стариков во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москв
Пианист Олег Стариков во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москв
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя РИА Новости. Хорошие врачи часто слышат слова благодарности, получают цветы и обещания никогда больше не болеть. Известный джазовый пианист Олег Стариков решил сказать "спасибо" докторам по-особенному: провести концерт своего бэнда в московской больнице № 67. Благодаря ее специалистам он впервые за несколько месяцев играл двумя руками после сложного перелома.

Не просто красивые слова

"Спасибо всем, кто участвовал в моем спасении в прямом смысле. Это не просто красивые слова, — сказал Олег во время вступительного слова к концерту. — Так случилось, что за последние полтора года я попадал в 67-ю больницу дважды, и первый случай, еще до перелома, мог стать для меня фатальным. Этого не случилось благодаря своевременному участию врачей и правильной оценке ситуации".
Джазмен, впервые за долгое время играя двумя руками, практически не переставал улыбаться. Впереди еще период восстановления: необходимо разрабатывать локтевой сустав. Но, как говорят врачи, музыка для Олега — лучшая терапия.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПианист Олег Стариков играет двумя руками
Пианист Олег Стариков во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы No 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пианист Олег Стариков играет двумя руками

"Я намеренно ни разу не задавал вопрос: "Когда я смогу полноценно играть двумя руками?" — признается пианист. — Несмотря на свою травматическую ситуацию, стараюсь быть в обойме. В любом случае я намерен жить, играть так, как умею, как могу".

На вопрос о том, больно ли ему сейчас, Олег отвечает, что предпочитает об этом не думать и не говорить. "Я хочу видеть людей вокруг жизнерадостными, чтобы эта ситуация никого не омрачала или обременяла. Просто, чтобы было хорошо — как сегодня".

Как исцеляет джаз

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
"Сейчас у нас с коллегами, которые выступают на Koktebel Jazz Party, радостный момент, — сказал, открывая концерт, гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев. — Это акция благодарности врачам 67-й больницы — конвейера здоровья, жизни и счастья. Хочется сделать что-то приятное для этих благородных людей".
На сцене в только что отремонтированном травматологическом корпусе больницы выступил Moscow Jazz Sextet — бэнд Олега Старикова. В его составе был, в том числе, саксофонист и арт-директор Koktebel Jazz Party, Сергей Головня. Музыкант впервые играл на почти полутораметровом бас-саксофоне, который он лично забрал из Германии буквально накануне.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Саксофонист Сергей Головня

Музыкант Сергей Головня во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве
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Саксофонист Сергей Головня

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вокалистка Анна Бутурлина

Певица Анна Бутурлина во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы No 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве
2 из 2

Вокалистка Анна Бутурлина

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2

Саксофонист Сергей Головня

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 2

Вокалистка Анна Бутурлина

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Существует виртуозность — когда человек может во всех темпах исполнить, например, "Полет шмеля". Но если он сядет играть джаз — у него ничего не получится. Так вот — Олег не просто музыкант, владеющий запредельной техникой. У него есть чувство свинга, а еще отличная блюзовая основа — он же настоящий джазмен", — считает Сергей Головня.
Он также пояснил, что у пианиста фактически не было перерыва в исполнении из-за травмы и "он, как настоящий музыкант, сразу стал прикасаться к инструменту". "Джаз исцеляет, и Олег уже может играть в крупных залах, — добавил Сергей. — Если его сейчас направить в "Карнеги холл", то он точно будет там на своем месте".

Культура — в больнице

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода (справа)

Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
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Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода (справа)

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин

Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин
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Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Руководитель центра травматологии и ортопедии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Конев в кабинете

Руководитель центра травмотологии и ортопедии больницы No 67 имени Л.А. Ворохобова в кабинете в новом травматологическом корпусе
3 из 3

Руководитель центра травматологии и ортопедии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Конев в кабинете

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 3

Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода (справа)

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 3

Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 3

Руководитель центра травматологии и ортопедии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Конев в кабинете

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Олег перенес две операции, первую — экстренную, буквально через несколько часов после перелома. Медлить было нельзя — быстро нарастал отек. Вторая была уже плановой, которую всегда проводят при серьезном разрушении сустава", — рассказал РИА Новости руководитель центра травматологии и ортопедии ГКБ № 67 Дмитрий Конев.
По его словам, самым главным в этом случае было не только скрепить костные обломки, но и поработать с мягкими тканями, чтобы не было ограничения подвижности.
"Локтевой сустав — один из самых капризных, если им не заниматься. Нам удалось восстановить функциональные особенности, дальше — дело за Олегом, ему надо много работать", — пояснил Виталий Дорошкин, заведующий отделением травматологии, проводивший операции пианисту.
© РИА Новости / Григорий СысоевСлушатели кнцерта Moscow Jazz Sextet
Церемония открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Слушатели кнцерта Moscow Jazz Sextet
Все пояснения журналистам и разговоры на серьезные темы — только до концерта. Во время джазового выступления врачи покачиваются в такт ритму, подпевают знакомым песням — превращаются в обычных слушателей. Правда, не снимая белых халатов.
"Мы стараемся создавать немедицинскую среду в медицинском учреждении, — говорит главный врач больницы № 67 Андрей Шкода. — Хочется, чтобы жителям округа, нашим докторам было комфортно, а пациенты думали не о болезнях, а о выздоровлении".
Андрей Шкода также рассказал, что надеется на то, что джаз будет звучать здесь регулярно. "В Коктебеле — в конце лета, а у нас — осенью", — добавил он.
Напомним, что в 2020 году фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 21 по 23 августа, а RAP Koktebel — 17 и 18 августа.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
25 августа, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
200000
КультураRap KoktebelФестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевМоскваКрым
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