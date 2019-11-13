Пианист Олег Стариков: я не спрашивал врачей, смогу ли играть двумя руками

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Хорошие врачи часто слышат слова благодарности, получают цветы и обещания никогда больше не болеть. Известный джазовый пианист Олег Стариков решил сказать "спасибо" докторам по-особенному: провести концерт своего бэнда в московской больнице № 67. Благодаря ее специалистам он впервые за несколько месяцев играл двумя руками после сложного перелома.
Не просто красивые слова
"Спасибо всем, кто участвовал в моем спасении в прямом смысле. Это не просто красивые слова, — сказал Олег во время вступительного слова к концерту. — Так случилось, что за последние полтора года я попадал в 67-ю больницу дважды, и первый случай, еще до перелома, мог стать для меня фатальным. Этого не случилось благодаря своевременному участию врачей и правильной оценке ситуации".
Джазмен, впервые за долгое время играя двумя руками, практически не переставал улыбаться. Впереди еще период восстановления: необходимо разрабатывать локтевой сустав. Но, как говорят врачи, музыка для Олега — лучшая терапия.
"Я намеренно ни разу не задавал вопрос: "Когда я смогу полноценно играть двумя руками?" — признается пианист. — Несмотря на свою травматическую ситуацию, стараюсь быть в обойме. В любом случае я намерен жить, играть так, как умею, как могу".
На вопрос о том, больно ли ему сейчас, Олег отвечает, что предпочитает об этом не думать и не говорить. "Я хочу видеть людей вокруг жизнерадостными, чтобы эта ситуация никого не омрачала или обременяла. Просто, чтобы было хорошо — как сегодня".
Как исцеляет джаз
"Сейчас у нас с коллегами, которые выступают на Koktebel Jazz Party, радостный момент, — сказал, открывая концерт, гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев. — Это акция благодарности врачам 67-й больницы — конвейера здоровья, жизни и счастья. Хочется сделать что-то приятное для этих благородных людей".
На сцене в только что отремонтированном травматологическом корпусе больницы выступил Moscow Jazz Sextet — бэнд Олега Старикова. В его составе был, в том числе, саксофонист и арт-директор Koktebel Jazz Party, Сергей Головня. Музыкант впервые играл на почти полутораметровом бас-саксофоне, который он лично забрал из Германии буквально накануне.
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Саксофонист Сергей Головня
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Вокалистка Анна Бутурлина
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Саксофонист Сергей Головня
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Вокалистка Анна Бутурлина
"Существует виртуозность — когда человек может во всех темпах исполнить, например, "Полет шмеля". Но если он сядет играть джаз — у него ничего не получится. Так вот — Олег не просто музыкант, владеющий запредельной техникой. У него есть чувство свинга, а еще отличная блюзовая основа — он же настоящий джазмен", — считает Сергей Головня.
Он также пояснил, что у пианиста фактически не было перерыва в исполнении из-за травмы и "он, как настоящий музыкант, сразу стал прикасаться к инструменту". "Джаз исцеляет, и Олег уже может играть в крупных залах, — добавил Сергей. — Если его сейчас направить в "Карнеги холл", то он точно будет там на своем месте".
Культура — в больнице
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Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода (справа)
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Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин
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Руководитель центра травматологии и ортопедии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Конев в кабинете
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Пианист Олег Стариков и главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода (справа)
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Заведующий травматологическим отделением без оказания неотложной медицинской помощи Виталий Дорошкин
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Руководитель центра травматологии и ортопедии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Конев в кабинете
"Олег перенес две операции, первую — экстренную, буквально через несколько часов после перелома. Медлить было нельзя — быстро нарастал отек. Вторая была уже плановой, которую всегда проводят при серьезном разрушении сустава", — рассказал РИА Новости руководитель центра травматологии и ортопедии ГКБ № 67 Дмитрий Конев.
По его словам, самым главным в этом случае было не только скрепить костные обломки, но и поработать с мягкими тканями, чтобы не было ограничения подвижности.
"Локтевой сустав — один из самых капризных, если им не заниматься. Нам удалось восстановить функциональные особенности, дальше — дело за Олегом, ему надо много работать", — пояснил Виталий Дорошкин, заведующий отделением травматологии, проводивший операции пианисту.
Все пояснения журналистам и разговоры на серьезные темы — только до концерта. Во время джазового выступления врачи покачиваются в такт ритму, подпевают знакомым песням — превращаются в обычных слушателей. Правда, не снимая белых халатов.
"Мы стараемся создавать немедицинскую среду в медицинском учреждении, — говорит главный врач больницы № 67 Андрей Шкода. — Хочется, чтобы жителям округа, нашим докторам было комфортно, а пациенты думали не о болезнях, а о выздоровлении".
Андрей Шкода также рассказал, что надеется на то, что джаз будет звучать здесь регулярно. "В Коктебеле — в конце лета, а у нас — осенью", — добавил он.
Напомним, что в 2020 году фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет
с 21 по 23 августа, а RAP Koktebel — 17 и 18 августа.