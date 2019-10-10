Коктебель ждет неделя музыки следующим летом

МОСКВА, 10 окт, РИА Новости. Объявлены даты проведения фестивалей Koktebel Jazz Party и RAP Koktebel в 2020 году. Артистический поселок в одном из самых красивых мест Крыма примет музыкантов России и мира, как и всех любители джаза и поклонников молодежной рэп-культуры, с 17 по 23 августа следующего года.

Неделю музыки, 17 и 18 августа откроют концерты участников RAP Koktebel. Далее, с 21 по 23 августа, музыкальную эстафету примут гуру джаза и юные исполнители в рамках Koktebel Jazz Party. В коротком антракте между фестивалями, 19 и 20 августа, сцены в Коктебеле предложат своим зрителям выступления битмейкеров и диджеев, а также танцевальный батл.

"В 2019 году оба фестиваля в Коктебеле стали ярчайшим музыкальным событием полуострова. В следующем году мы дарим жителям поселка и его гостям уже целую неделю музыки", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский контрабасист и бас-гитарист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.