Привлечение кадров на село остается ключевой задачей, напомнил Медведев

С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что привлечение кадров на село остается ключевой задачей, однако призывами эту проблему не решить, нужно готовить предложения в привязке к регионам.
"Сегодня мы строим поликлиники, больницы, школы, спортивные клубы, дома культуры, и это хорошо, но работать там зачастую некому... Поэтому системная работа по привлечению кадров на село остается ключевой задачей, она комплексная, эта задача, ее, конечно, призывами не решить. Даже в советские времена это не всегда помогало, а тем более сейчас", - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае, посвящённом развитию сельских территорий.
Он отметил, что данная задача должна решаться "применительно к каждому конкретному региону", так как везде есть своя специфика.
"Нужно готовить предложения, как мы сможем привлекать квалифицированных специалистов, но именно, как принято говорить, в разрезе конкретных регионов", - сказал Медведев.