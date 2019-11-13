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РИА Новости

Привлечение кадров на село остается ключевой задачей, напомнил Медведев

09:17 13.11.2019 (обновлено: 11:23 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе выполнения мероприятий по развитию села и улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе выполнения мероприятий по развитию села и улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе выполнения мероприятий по развитию села и улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что привлечение кадров на село остается ключевой задачей, однако призывами эту проблему не решить, нужно готовить предложения в привязке к регионам.
"Сегодня мы строим поликлиники, больницы, школы, спортивные клубы, дома культуры, и это хорошо, но работать там зачастую некому... Поэтому системная работа по привлечению кадров на село остается ключевой задачей, она комплексная, эта задача, ее, конечно, призывами не решить. Даже в советские времена это не всегда помогало, а тем более сейчас", - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае, посвящённом развитию сельских территорий.
Он отметил, что данная задача должна решаться "применительно к каждому конкретному региону", так как везде есть своя специфика.
"Нужно готовить предложения, как мы сможем привлекать квалифицированных специалистов, но именно, как принято говорить, в разрезе конкретных регионов", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевАлтайский крайОбщество
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