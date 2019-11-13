Врач объяснил, как нужно проводить отпуск

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что для полноценного восстановления организма во время отпуска следует отдать предпочтение активному отдыху.
"Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться".
Он добавил, что для адаптации в отпуск лучше уходить как минимум на две недели, а не разбивать его на короткие отрезки.
Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем.
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"Ресурсов организма при работе без отпуска хватает максимум на два-три года. <…> Отсутствие его значительно повышает риск возникновения депрессии и различных заболеваний. Переутомление сначала затрагивает нервную систему, а следом начинают страдать и другие органы и системы организма", — объяснил медик.
Он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым риск преждевременной смерти на 20 процентов выше среди работников, регулярно отказывающихся от отпуска.