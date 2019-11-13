Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T10:35Z
https://ria.ru/20191113/1560871827.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155281/81/1552818188_0:308:3091:2047_1036x0_80_0_0_8b9aed5cc466a6cdfbbfb6285f17f79e.jpg
РИА Новости

Врач объяснил, как нужно проводить отпуск

09:13 13.11.2019 (обновлено: 10:35 13.11.2019)
3326
© AP Photo / Rajavi OmaneeПляж в Таиланде
Пляж в Таиланде
© AP Photo / Rajavi Omanee
Пляж в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что для полноценного восстановления организма во время отпуска следует отдать предпочтение активному отдыху.
"Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться".
Андрей Тяжельников
Он добавил, что для адаптации в отпуск лучше уходить как минимум на две недели, а не разбивать его на короткие отрезки.
Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем.
Офисный работник
30 июля, 09:06
Названы главные признаки профессионального выгорания
"Ресурсов организма при работе без отпуска хватает максимум на два-три года. <…> Отсутствие его значительно повышает риск возникновения депрессии и различных заболеваний. Переутомление сначала затрагивает нервную систему, а следом начинают страдать и другие органы и системы организма", — объяснил медик.
Он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым риск преждевременной смерти на 20 процентов выше среди работников, регулярно отказывающихся от отпуска.
23512010
Обсудить 5
ТуризмНовости - ТуризмАндрей ТяжельниковЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Европа лишает граждан России главной мечты
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны в Президентском дворце в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Госдуме предложили "Аэрофлоту" пересмотреть правила перевозки животных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Дети играют в детском саду
Ученые выяснили, когда у человека появляется чувство справедливости
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Пункты выдачи микрозаймов
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
11:00В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
Лента новостейМолния