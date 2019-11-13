Врач объяснил, как нужно проводить отпуск

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" заявил , что для полноценного восстановления организма во время отпуска следует отдать предпочтение активному отдыху.

"Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться". Андрей Тяжельников

Он добавил, что для адаптации в отпуск лучше уходить как минимум на две недели, а не разбивать его на короткие отрезки.

Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем.

"Ресурсов организма при работе без отпуска хватает максимум на два-три года. <…> Отсутствие его значительно повышает риск возникновения депрессии и различных заболеваний. Переутомление сначала затрагивает нервную систему, а следом начинают страдать и другие органы и системы организма", — объяснил медик.