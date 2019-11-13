Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки

БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в распространенном его сторонниками в среду заявлении потребовал освободить его сподвижников, задержанных за массовые беспорядки во время спецоперации по задержанию экс-главы государства.

"Будет справедливо и, главное, законно освободить из-под стражи всех, кого посадили в СИЗО по делам, связанным с событиями в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года", - написал в заявлении Атамбаев.

По словам бывшего лидера государства, "власть прекрасно знает, что вышеуказанные люди ни в чем невиновны". "Если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти. Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены. Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в Конституцию страны", - заявил экс-президент.

По словам Атамбаева, именно арестованные впоследствии люди спасали бойцов спецназа ГКНБ. "Именно они успокаивали и удерживали людей, справедливо возмущающихся подлостью и беспределом властей", - написал он.

События 7-8 августа в Кой-Таше экс-президент назвал "незаконным вооруженным вторжением спецназа" в его дом. И "учиненным там расстрелом мирных граждан, собравшихся на традиционную встречу с экс-президентом".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Начальник Чуйского ГУВД Курманкулов получил серьезную травму головы и впал в кому.