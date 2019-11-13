Трамп угрожал уволить Малвейни за слова о военной помощи Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель угрожал уволить исполняющего обязанности руководителя администрации Белого дома Мика Малвейни, но помощники посоветовали ему воздержаться от такого радикального шага, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По словам источников, Трамп был крайне недоволен выступлением Малвейни на пресс-конференции 17 октября, на которой тот заявил, что военная помощи Украине была заморожена, чтобы оказать давление на ее правительство с целью начала расследований против демократов.
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Позже Малвейни выступил с заявлением, в котором говорилось, что средства массовой информации неправильно истолковали его слова и что "не было абсолютно никакой услуги за услугу".
Старшие советники предостерегли Трампа от такого шага, заверив, что "увольнение Малвейни в такое сложное время может представлять опасность" в первую очередь в связи с тем, что тот "сыграл ключевую роль в решении заморозить помощь (Украине - Прим. ред.)", пишет газета.
"Я не думаю, что он куда-либо уйдет до декабря... Но президент был очень недоволен этой пресс-конференцией", - цитирует издание одного из советников Трампа.
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Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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