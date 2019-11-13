Трамп угрожал уволить Малвейни за слова о военной помощи Украине, пишут СМИ

Позже Малвейни выступил с заявлением, в котором говорилось, что средства массовой информации неправильно истолковали его слова и что "не было абсолютно никакой услуги за услугу".

Старшие советники предостерегли Трампа от такого шага, заверив, что "увольнение Малвейни в такое сложное время может представлять опасность" в первую очередь в связи с тем, что тот "сыграл ключевую роль в решении заморозить помощь (Украине - Прим. ред.)", пишет газета.