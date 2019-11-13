Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске

Власти Бийска в понедельник ввели режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации в городе и проблем с уборкой мусора.

"Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, там коллеги занимаются... Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились", - сказал Медведев, обращаясь к Томенко.

По оперативной информации городской администрации, две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и 10 человек. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.