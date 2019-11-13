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РИА Новости

Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске

09:05 13.11.2019 (обновлено: 09:43 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Алтайском крае поручил губернатору региона Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.
Власти Бийска в понедельник ввели режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации в городе и проблем с уборкой мусора.
"Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, там коллеги занимаются... Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились", - сказал Медведев, обращаясь к Томенко.
По оперативной информации городской администрации, две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и 10 человек. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.
Сейчас администрацией Бийска, министерством строительства и ЖКХ края, руководством регоператора и полигона прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешении сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать вопрос с участием прокуратуры края. После проверки законности действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
7 ноября, 12:00
Владимир Бурматов: оставлять мусор гнить на свалках – преступление
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Дмитрий МедведевБийскАлтайский крайОбщество
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