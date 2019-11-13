Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Моралес во вторник прилетел в Мексику. Он заявил, что предоставление политического убежища этой страной спасло ему жизнь.
"Ситуация развивалась очень динамично, мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением", - сказал Рябков.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.