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РИА Новости

"Ведомости": в России планируют увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

08:56 13.11.2019 (обновлено: 10:07 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОдин день из жизни участкового
Один день из жизни участкового
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, пишут "Ведомости".
Так, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство. Санкция за такие нарушения вырастет примерно в пять раз (с 500-1000 рублей до трех-пяти тысяч), также могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов.
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Самое понятие общественного места также намерены уточнить: оно будет подразумевать улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.
В целом число глав в той части кодекса, которая формулирует составы административных нарушений, возрастет с 16 до 35. Это связано с переформатированием составов: например, в отдельную главу вынесут правонарушения, связанные с избирательными правами.
Среди принципиально новых пунктов — выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком либо республик. Таким правонарушителям придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 тысяч для должностных лиц).
Также в планах добавить новую статью — воспрепятствование адвокатской деятельности. Так, за попытки помешать защитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в том числе неправомерный отказ в предоставлении ему информации, будет грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей (должностным лицам — от пяти до десяти тысяч).
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136841547
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Правительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
По видимому ,для начала,количество общественных туалетов надо увеличить,как минимум,в пять раз...
13 ноября, 09:17
Михаил Науменко
4710004
Поддерживаю. Очень своевременно и будет абсолютно правильно. "А ты не хулигань и не оскорбляй". Вот и не будет штрафов.
13 ноября, 09:16
lyuda.terenteva.55
32100016
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