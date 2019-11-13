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РИА Новости

В Якутии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,5

08:48 13.11.2019 (обновлено: 08:49 13.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали в Якутии подземные толчки магнитудой 4,5 балла, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"По информации Якутского филиала федерального исследовательского центра единая геофизическая служба РАН вчера (во вторник) в 17.55 (11.55 мск) зарегистрировано сейсмособытие в Олекминском районе на глубине 24 километров с магнитудой в эпицентре 4,5 балла (по Рихтеру)", - информирует пресс-служба.
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Отмечается, что эпицентр находился в 154 километрах западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.
"По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в населенном пункте толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось", - добавили в ведомстве.
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