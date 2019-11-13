В Якутии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,5

Отмечается, что эпицентр находился в 154 километрах западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.

"По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в населенном пункте толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось", - добавили в ведомстве.