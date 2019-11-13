Во Владивостоке проверяют, почему река окрасилась в ярко-зеленый цвет

В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что река стала ярко-изумрудного цвета. Автор видео сравнивает цвет речки с цветом антифриза. При этом в соцсетях сообщается, что вода уже снова стала обычного цвета. Река Объяснения впадает в бухту Золотой рог.