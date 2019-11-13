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РИА Новости

Во Владивостоке проверяют, почему река окрасилась в ярко-зеленый цвет

08:47 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как река Объяснения во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет, сообщил РИА Новости представитель городского надзорного ведомства.
В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что река стала ярко-изумрудного цвета. Автор видео сравнивает цвет речки с цветом антифриза. При этом в соцсетях сообщается, что вода уже снова стала обычного цвета. Река Объяснения впадает в бухту Золотой рог.
"Прокуратура начала проверку", - сказал собеседник.
Река протекает в черте города, где есть промышленные предприятия и овощебаза, а также ТЭЦ.
Река Исеть в Свердловской области
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